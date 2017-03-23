Интервью "СЭ" дал полузащитник сборной России и "Спартака" Александр Самедов. Первыми цитаты из него узнают подписчики страницы "СЭ" в "Фейсбуке".

– Сборная при Черчесове стала действовать в три центральных защитника. Футболистам ЦСКА и "Ростова" легче привыкнуть к этой схеме?

– Не знаю, проще ли. Отличия все равно есть. Да и посмотрим еще, как будем играть.

– Тем не менее, если брать за основу именно эту схему, то у вас на правой бровке появляется новый конкурент – Мариу Фернандес.

– Так и есть. И что с того? Главное, чтобы это шло на благо сборной.

– Вы готовы закрывать весь фланг?

– Я выходил на этой позиции против Турции, с Румынии, с Катара. Есть нюансы, но не вижу в этом большой проблемы.

– Станислав Черчесов видит вас только на правом краю?

– Во-первых, все зависит от конкретного соперника. Во-вторых, готов помогать везде.

– Не смущает, что Мариу пока не знает русского языка?

– У Гильерме с русским объективно получше. Но Фернандес уже в любом случае в сборной. Он получил гражданство. И все рады видеть его в команде, ведь в уровне этого футболиста никто не сомневается. Его появление – несомненный плюс.

– Кто из многочисленных легионеров, с которыми доводилось играть, выучил язык особенно быстро?

– Из последнего понравилось, как схватывают все Фернанду и Луиз Адриану. Но они ведь выступали на Украине, так что ничего удивительного.

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