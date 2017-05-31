Александр Самедов: "Думал о завершении карьеры, но хочу остаться в футболе как можно дольше"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов выразил надежду, что останется в футболе еще на несколько лет. 32-летний хавбек также отметил, что может стать тренером после завершения карьеры.

- Конечно, думал о завершении карьеры, - цитирует itsportpress.it Самедова. - Хотел бы оставаться в футболе как можно дольше. Я верю в то, что у меня еще много лет впереди. Собираюсь ли стать тренером после завершения карьеры? Возможно, попробую себя, почему нет? Чего ожидать от следующего сезона "Спартака"? Повторения успеха. Хочется верить в это.