Александр Самедов: "Чемпионство загадал на Новый год"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "СЭ" отметил, что команда не имеет права расслабляться, несмотря на отрыв в десять очков от ЦСКА. По его словам, карсно-белые должны в каждом матче доказывать, что достойны чемпионского титула.

– Чувствуется, что в команде дуют на воду, – это Каррера гонит мысли о титуле?

– Понятно, почему дуют. Все об этом говорят, все отдают себе отчет в важности предстоящий матчей. Ничего мы еще не выиграли.

– Невозможно представить, как за семь туров можно растерять отрыв в 10 очков.

– Я не предполагаю. Просто хочу взять титул. А расслабленность наказуема. Мы не имеем на нее права. Каждый матч – как доказательство того, что "Спартак" достоин места, на котором находится.

– Помните, что вы себе загадали на Новый год?

– Вариантов немного. Чемпионство. Это моя мечта. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Александра Самедова