Александр Самедов: "Адриану – классный форвард. Его купили, чтобы он забивал"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что Луиз Адриану – отличный нападающий.
– Кто из соперников главный конкурент в борьбе за чемпионство?
– Целая группа команд. "Зенит" и ЦСКА.
– Роман Широков сказал, что только сам "Спартак" может помешать себе стать чемпионом.
– Надо добиваться результата в каждом матче. Мы должны думать об игре, чтобы набрать очки и выиграть.
– Как Луизу Адриану удается забивать в каждом матче?
– Это классный форвард. О нем говорит его статистика. Он играл в классных командах. Его и купили, чтобы он забивал. У него есть класс. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)