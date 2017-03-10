Александр Самедов: "Адриану – классный форвард. Его купили, чтобы он забивал"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что Луиз Адриану – отличный нападающий.

– Кто из соперников главный конкурент в борьбе за чемпионство?

– Целая группа команд. "Зенит" и ЦСКА.

– Роман Широков сказал, что только сам "Спартак" может помешать себе стать чемпионом.

– Надо добиваться результата в каждом матче. Мы должны думать об игре, чтобы набрать очки и выиграть.

– Как Луизу Адриану удается забивать в каждом матче?

– Это классный форвард. О нем говорит его статистика. Он играл в классных командах. Его и купили, чтобы он забивал. У него есть класс. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)