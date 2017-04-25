Александр Павленко: "Спартак" победит ЦСКА 2:1"

Полузащитник "Урала" Александр Павленко после поражения от "Спартака" (0:1) в 25-м туре премьер-лиги признался, что не может оценить, сказалось ли на красно-белых отсутствие дисквалифицированного Дениса Глушакова. Также он сделал прогноз на столичное дерби спартаковцев с ЦСКА.

– "Спартак" с Глушаковым и без – это разные команды?

– Я много не играл, а смотреть трансляции и находиться на поле – разные вещи. Наверное, отсутствие капитана и лидера команды влияет.

– Дерби будете смотреть?

– Обязательно.

– И будете переживать за "Спартак"?

– А вы как думаете?

– Сделаете прогноз на игру?

– 2:1 победа "Спартака". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи