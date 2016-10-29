Александр Мейтин: "Спасибо "Спартаку" за организацию безопасности в игре с ЦСКА"

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин после игры 12-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА (3:1) рассказал, что перед матчем у болельщиков было изъято большое количество пиротехники, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Мейтин отметил, что только ужесточение наказания за пиротехнику может минимизировать ее появление.

– Для матча такого накала, а "Спартак" – ЦСКА – это игра номер один в премьер-лиге, антураж получился отличным, – отметил Мейтин. – Во всем мире происходят разные события, не хотелось бы видеть пиротехнику, но это часть футбола, которую мы не всегда можем остановить. Мы сделали сегодня все возможное, "Спартак" проделал колоссальную работу.

– В чем заключается эта работа?

– Расставить правильно силы порядка, попытаться изъять пиротехнику. Знаю, что перед матчем было изъято большое ее количество.

– Матч прошел без серьезных эксцессов?

– Спасибо "Спартаку" за организацию безопасности.

– Александр Дворкович считает, что нужно серьезно наказывать болельщиков за пиротехнику. Вы согласны?

– Только ужесточение наказания может минимизировать ее появление. 500 рублей или тысяча никого не останавливает, нужно отстранять от футбола таких лиц. Должна быть персональная ответственность фанатов.

– Не было опасений, что после того, как фанаты ЦСКА стали кидать файеры в спартаковские трибуны, на сектор зайдет ОМОН?

– Нет, опасений не было. Принципиально относимся к этому моменту и считаем, что сами справимся. Полиция содействует нам, она находит в шаговой доступности. Если бы появление ОМОН было нужно, то координационный штаб принял бы решение. У счастью, этого не произошло.