Александр Гутор: "Оренбург" хочет дать бой "Зениту"

Голкипер "Оренбурга" Александр Гутор уверен, что ему удалось смутить защитника "Томи" Виталия Дьякова при пробитии пенальти в матче 10-го тура чемпионата России (3:1). Вчера второй подряд одиннадцатиметровый по ходу сезона не был забит в ворота оренбургской команды. Также Гутор отметил, что в следующие выходные "Оренбург" постарается дать бой "Зениту".

– Если в первом отбитом пенальти есть моя заслуга, то во втором я знал заранее куда пробьет Дьяков, поэтому он хотел поднять мяч и промахнулся, – цитирует пресс-служба клуба Гутора. – Я его перехитрил. Если посмотреть турнирную таблицу, то можно увидеть, что наша команда пропустила 10 мячей за 10 туров, это довольно-таки хороший результат. Соперникам тяжело с нашей обороной. Тем не менее пока рано смотреть на места, заглянем в таблицу в конце сезона. Сейчас нужно готовиться к "Зениту". Будет очень тяжело, но какой солдат не мечтает стать генералом. Все думают, что мы едем в статусе аутсайдеров, но "Оренбург" хочет дать бой.