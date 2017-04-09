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Александр Горшков: "У "Зенита" не будет проблем с настроем на игру против "Спартака"

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Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков заявил, что главный тренер питерцев Мирча Луческу не испытает проблем с настроем команды на матч 23-го тура чемпионата России против "Спартака", потому что эта игра будет главной в сезоне для сине-бело-голубых. Встреча состоится 16 апреля в Москве на "Открытие Арене".

– Стабильности не хватает "Зениту" в последнее время, хотя вот с "Рубином" неделю назад была хорошая игра, – цитирует "Р-Спорт" Горшкова. – В принципе, готов поверить Луческу, что со "Спартаком" мы увидим другой "Зенит", потому что это будет главный матч сезона для команды, и тренеру не потребуется дополнительно мотивировать команду. Принципиальность этой игры для всех очевидна. Считаю, что пока рано отдавать чемпионство "Спартаку", как раз матч против "Зенита" будет определяющим.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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novic

Да, будут проблемы с игрой.

14:25

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