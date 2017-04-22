18:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Данцев: "Хоть раз честно выиграйте, ***". Видео 18+

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Защитник "Урала" Александр Данцев в агрессивной форме высказал свое недовольство судейством в матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2). Напомним, что главный арбитр встречи Алексей Еськов по ходу второго тайма удалил трех футболистов "Урала" – Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

"Хоть раз честно выиграйте", – кричал Данцев после матча в подтрибунном помещении.

Затем недовольство судейством в данной игре выразили еще люди, которые находились в подтрибунном помещении. "Не стыдно вообще людям, совести у вас нет", - слышалось по всему помещению.

Внимание! 18+ В видеоролике присутствует ненормативная лексика."СЭ" не несет ответственности за содержание материалов, размещенных на открытых видеохостингах.

"СЭ" вел трансляцию матча "Зенит" - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (23)
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Tomai10

Парни, Россия за Вас!!! МИЛЛИАРДЕРАМ бой!!!! Газпром -достояние России, а не Питера , даеш феер прей!!!! судей-к ответу!!!

19:40

Убивашка

чистая желтая e Бикфалви. вы что слабоумные несете? прямая нога шипами в ногу. Какая разница до касания мяча или после. Если бы было до, то это прямая красная.

19:32

Волейболюга

Прозвучало очень правильное предложение!!! ПОЛНЫЙ АБСОЛЮТНЫЙ ВСЕОБЩИЙ БОЙКОТ россиянскому футболу, как дитяте преступного сговора выродков от политики в 1991 году!!! Не покупаем газет о спорте!!! Не читаем в интернете!!! Не ходим на стадионы!!! Пусть наш спорт станет аналогом ночных лиг - кто-то там играет,А НАМ ВСЁ РАВНО!!! И ПУСТЬ ТРИ ЧЕЛОВЕКА ХВАСТАЮТ ПЕРЕД СОБОЙ, ЧЬИ РАБЫ ЧТО-ТО ТАМ ВЫИГРАЛИ! ДА здравствует СССР!

19:10

Levbereg

Да. Жаль ребят. Так команды и ломаются. А то, что творилось с судейством - полный позор. Я надеюсь они недодумаются дотянуть за уши Зенит до ЛЧ, или вообще до 1 места?

19:08

GIV-70

Пожизненная дисквалификация судьи будет справедлива. Абсолютная предвзятость налицо.

18:58

Wild Weasel

Где Излучение???? Пусть напишет, что это опять Спартак всё купил - в данном случае красные и желтые карточки, чтобы пол-состава Урала не смогла сыграть )))))))

18:54

Chelsea 13

Зенит что СКА, смотреть противно, тьфу

18:52

Green42

Батурин от такого судейства опять сляжет))))))

18:49

tigana.1982

Gladiator-76, это у вас пластинка заезжена настолько, что крутит одно и то же...

18:48

Wild Weasel

Спорим, что клоуны из КДК теперь еще и Данцеву дискву выпишут...

18:46

rusfed 2.0

Навальный сегодня сообщил о притоке сторонников

18:46

Gladiator-76

Смени пластинку, tigana.1982!

18:44

knyaz boltconskiy

shpasic уж Урал-то знает, что такое играть честно. особенно с Тереком))____________C языка снял)) Воздалось им за все))

18:44

tigana.1982

С такими тренерами и президентами клубов у нас футбола точно не будет. Надоело уже как деревянные футболишки и бездарные тренеры свою беспомощность на судей сваливают...

18:42

tigana.1982

С тренерами и президентами клубов у нас футбола точно не будет. Надоело уже как деревянные футболишки и бездарные тренеры свою беспомощность на судей сваливают...

18:41

Фуля

Болельщики России, призываю к бойкоту РФПЛ (Разложившейся Футбольной Продажной Лиги)! Не будьте терпилами и быдлом, не поддерживайте коррупцию: не покупайте, абонементы, билеты, не смотрите по ТВ (тем самым поднимаете рейтинг и стоимость рекламы).

18:39

shpasic

уж Урал-то знает, что такое играть честно. особенно с Тереком))

18:38

Патриот Сибири

Очень символичное первое боевое крещение нового стадиона :) Видимо, с ним будет связано еще много тухлых побед Зенита.

18:37

Dymanomashina

Все верно, увы..

18:37

Jean4

К сожалению все по делу, такие у нас арбитры, такая страна.

18:32

aдвокат Хиддинк смеётся первым..

А ведь прав, чертяка...

18:27

marksan

Давно я такого единодушия не видел в оценке действий судейской бригады! После этого действительно возникает проверить счета в банке Еськова!

18:21

Смерть сусликам

По делу сказал.

18:20