Александр Данцев: "Хоть раз честно выиграйте, ***". Видео 18+

Защитник "Урала" Александр Данцев в агрессивной форме высказал свое недовольство судейством в матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2). Напомним, что главный арбитр встречи Алексей Еськов по ходу второго тайма удалил трех футболистов "Урала" – Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

"Хоть раз честно выиграйте", – кричал Данцев после матча в подтрибунном помещении.

Затем недовольство судейством в данной игре выразили еще люди, которые находились в подтрибунном помещении. "Не стыдно вообще людям, совести у вас нет", - слышалось по всему помещению.

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"СЭ" вел трансляцию матча "Зенит" - "Урал"