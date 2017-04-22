Александр Данцев: "Хоть раз честно выиграйте, ***". Видео 18+

Защитник "Урала" Александр Данцев в агрессивной форме высказал свое недовольство судейством в матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2). Напомним, что главный арбитр встречи Алексей Еськов по ходу второго тайма удалил трех футболистов "Урала" – Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.
"Хоть раз честно выиграйте", – кричал Данцев после матча в подтрибунном помещении.
Затем недовольство судейством в данной игре выразили еще люди, которые находились в подтрибунном помещении. "Не стыдно вообще людям, совести у вас нет", - слышалось по всему помещению.
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Tomai10
Парни, Россия за Вас!!! МИЛЛИАРДЕРАМ бой!!!! Газпром -достояние России, а не Питера , даеш феер прей!!!! судей-к ответу!!!
19:40
Убивашка
чистая желтая e Бикфалви. вы что слабоумные несете? прямая нога шипами в ногу. Какая разница до касания мяча или после. Если бы было до, то это прямая красная.
19:32
Волейболюга
Прозвучало очень правильное предложение!!! ПОЛНЫЙ АБСОЛЮТНЫЙ ВСЕОБЩИЙ БОЙКОТ россиянскому футболу, как дитяте преступного сговора выродков от политики в 1991 году!!! Не покупаем газет о спорте!!! Не читаем в интернете!!! Не ходим на стадионы!!! Пусть наш спорт станет аналогом ночных лиг - кто-то там играет,А НАМ ВСЁ РАВНО!!! И ПУСТЬ ТРИ ЧЕЛОВЕКА ХВАСТАЮТ ПЕРЕД СОБОЙ, ЧЬИ РАБЫ ЧТО-ТО ТАМ ВЫИГРАЛИ! ДА здравствует СССР!
19:10
Levbereg
Да. Жаль ребят. Так команды и ломаются. А то, что творилось с судейством - полный позор. Я надеюсь они недодумаются дотянуть за уши Зенит до ЛЧ, или вообще до 1 места?
19:08
GIV-70
Пожизненная дисквалификация судьи будет справедлива. Абсолютная предвзятость налицо.
18:58
Wild Weasel
Где Излучение???? Пусть напишет, что это опять Спартак всё купил - в данном случае красные и желтые карточки, чтобы пол-состава Урала не смогла сыграть )))))))
18:54
Chelsea 13
Зенит что СКА, смотреть противно, тьфу
18:52
Green42
Батурин от такого судейства опять сляжет))))))
18:49
tigana.1982
Gladiator-76, это у вас пластинка заезжена настолько, что крутит одно и то же...
18:48
Wild Weasel
Спорим, что клоуны из КДК теперь еще и Данцеву дискву выпишут...
18:46
rusfed 2.0
Навальный сегодня сообщил о притоке сторонников
18:46
Gladiator-76
Смени пластинку, tigana.1982!
18:44
knyaz boltconskiy
shpasic уж Урал-то знает, что такое играть честно. особенно с Тереком))____________C языка снял)) Воздалось им за все))
18:44
tigana.1982
С такими тренерами и президентами клубов у нас футбола точно не будет. Надоело уже как деревянные футболишки и бездарные тренеры свою беспомощность на судей сваливают...
18:42
tigana.1982
С тренерами и президентами клубов у нас футбола точно не будет. Надоело уже как деревянные футболишки и бездарные тренеры свою беспомощность на судей сваливают...
18:41
Фуля
Болельщики России, призываю к бойкоту РФПЛ (Разложившейся Футбольной Продажной Лиги)! Не будьте терпилами и быдлом, не поддерживайте коррупцию: не покупайте, абонементы, билеты, не смотрите по ТВ (тем самым поднимаете рейтинг и стоимость рекламы).
18:39
shpasic
уж Урал-то знает, что такое играть честно. особенно с Тереком))
18:38
Патриот Сибири
Очень символичное первое боевое крещение нового стадиона :) Видимо, с ним будет связано еще много тухлых побед Зенита.
18:37
Dymanomashina
Все верно, увы..
18:37
Jean4
К сожалению все по делу, такие у нас арбитры, такая страна.
18:32
aдвокат Хиддинк смеётся первым..
А ведь прав, чертяка...
18:27
marksan
Давно я такого единодушия не видел в оценке действий судейской бригады! После этого действительно возникает проверить счета в банке Еськова!
18:21
Смерть сусликам
По делу сказал.
18:20