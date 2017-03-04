Акинфеев догнал двух спартаковцев

Матч против "Зенита" стал для Игоря Акинфеева десятым сухим в нынешнем чемпионате. Такое же количество матчей без пропущенных мячей имеют на своем счету спартаковец Артем Ребров и недавно ставший его одноклубников экс-амкаровец Александр Селихов. Зенитовец Юрий Лодыгин в седьмой раз в сезоне отыграл "на ноль" и в списке самых сухих вратарей занимает пятое место. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры чемпионата-2016/17 по сухим матчам

Вратарь Клуб Матчи Сухие матчи Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 17 10 Артем РЕБРОВ Спартак 17 10 Александр СЕЛИХОВ Амкар* 17 10 Станислав КРИЦЮК Краснодар 16 8 Юрий ЛОДЫГИН Зенит 12 7 Александр БЕЛЕНОВ Анжи** 17 7

* После 17 туров перешел в "Спартак".

** После 17 туров перешел в "Уфу".