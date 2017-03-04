19:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Акинфеев догнал двух спартаковцев

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Матч против "Зенита" стал для Игоря Акинфеева десятым сухим в нынешнем чемпионате. Такое же количество матчей без пропущенных мячей имеют на своем счету спартаковец Артем Ребров и недавно ставший его одноклубников экс-амкаровец Александр Селихов. Зенитовец Юрий Лодыгин в седьмой раз в сезоне отыграл "на ноль" и в списке самых сухих вратарей занимает пятое место. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры чемпионата-2016/17 по сухим матчам

Вратарь

Клуб

Матчи

Сухие матчи

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

17

10

Артем РЕБРОВ

Спартак

17

10

Александр СЕЛИХОВ

Амкар*

17

10

Станислав КРИЦЮК

Краснодар

16

8

Юрий ЛОДЫГИН

Зенит

12

7

Александр БЕЛЕНОВ

Анжи**

17

7

* После 17 туров перешел в "Спартак".
** После 17 туров перешел в "Уфу".

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