Акинфеев догнал двух спартаковцев

Матч против "Зенита" стал для Игоря Акинфеева десятым сухим в нынешнем чемпионате. Такое же количество матчей без пропущенных мячей имеют на своем счету спартаковец Артем Ребров и недавно ставший его одноклубников экс-амкаровец Александр Селихов. Зенитовец Юрий Лодыгин в седьмой раз в сезоне отыграл "на ноль" и в списке самых сухих вратарей занимает пятое место. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры чемпионата-2016/17 по сухим матчам
|
Вратарь
|
Клуб
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
17
|
10
|
Артем РЕБРОВ
|
Спартак
|
17
|
10
|
Александр СЕЛИХОВ
|
Амкар*
|
17
|
10
|
Станислав КРИЦЮК
|
Краснодар
|
16
|
8
|
Юрий ЛОДЫГИН
|
Зенит
|
12
|
7
|
Александр БЕЛЕНОВ
|
Анжи**
|
17
|
7
* После 17 туров перешел в "Спартак".
** После 17 туров перешел в "Уфу".