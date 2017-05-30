Агент Луческу: "В "Зените" оказались не готовы ждать"

Агент бывшего тренера "Зенита" Мирчи Луческу Аркадий Запорожану подчеркнул, что специалист должен был выстроить новую команду. По его словам, 71-летний румын был настроен на второй сезон, но петербуржцы оказались не готовы ждать.

– Стояла задача создать новую команду, – приводят "Известия" слова Запорожану. – Все понимали, что этот процесс может затянуться, именно поэтому мы заключили контракт на два года. В первом сезоне тренер привыкал к новым для себя условиям, новому чемпионату, пытался перестроить игру команды, потерявшей многих лидеров.

В ходе сезона состав "Зенита" пополнили восемь новых игроков. Ко всем Мирча пытался найти особый подход, как можно быстрее встроить их в игру команды. Однако в Санкт-Петербурге оказались не готовы ждать, хотя Лучеку и был настроен на второй сезон. Он видел проблемы, которые мешали его команде, и был готов их устранить.

Как сообщал "СЭ", в понедельник Роберто Манчини провел встречу с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. Итальянский специалист является главным претендентом на пост наставника "Зенита" после отставки Мирчи Луческу.

Ранее пост гендиректора "Зенита" занял Сергей Фурсенко, при котором клуб активизировал поиск главного тренера. По информации наших источников, ежегодные расходы на Манчини и его штаб (с ним всегда приезжает группа из 5 – 6 человек) составят около 7 – 7,5 миллиона евро, из которых порядка 5 миллионов – зарплата главного тренера. Договор планируется подписать по схеме "2+1".