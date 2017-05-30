Манчини подпишет контракт с "Зенитом" по схеме "2+1"

В самые ближайшие дни (а возможно, уже даже сегодня) 52-летний итальянец Роберто Манчини будет официально назначен главным тренером "Зенита" вместо румына Мирчи Луческу , который был отправлен в отставку в минувшее воскресенье

Как ранее сообщал "СЭ", Манчини в последние недели являлся приоритетным кандидатом на этот пост. Переговоры шли активно – и вот-вот увенчаются успехом. Итальянский специалист уже в России: в понедельник, по нашим данным, он побывал в офисе "Газпрома" в Москве и пообщался с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Далее он отправится в Петербург, где будет подписан контракт c клубом.

По информации наших источников, ежегодные расходы на Манчини и его штаб (с ним всегда приезжает группа из 5 – 6 человек) составят около 7 – 7,5 миллиона евро, из которых порядка 5 миллионов – зарплата главного тренера. Договор планируется подписать по схеме "2+1". Любопытно, что аналогичный же контракт в мае прошлого года заключили и с Луческу.

С приходом Манчини "Зенит" ждут громкие трансферы. Приоритетные цели – центральный защитник и футболист в середину поля, однако могут быть усилены и другие позиции. В команде появятся новые звезды из Европы, ведется работа и на российском рынке. (Отдел футбола "СЭ")

"ЗЕНИТ"-2017/18

Главный тренер - Роберто МАНЧИНИ

Председатель правления/президент (сейчас – гендиректор) - Сергей ФУРСЕНКО

Председатель совета директоров - Александр ДЮКОВ

Спортивный директор - Константин САРСАНИЯ