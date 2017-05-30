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Газета № 7354, 30.05.2017

Манчини подпишет контракт с "Зенитом" по схеме "2+1"

Роберто МАНЧИНИ. Фото REUTERS
Роберто МАНЧИНИ. Фото REUTERS
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В самые ближайшие дни (а возможно, уже даже сегодня) 52-летний итальянец Роберто Манчини будет официально назначен главным тренером "Зенита" вместо румына Мирчи Луческу, который был отправлен в отставку в минувшее воскресенье
 
На посту наставника "Зенита" Андре ВИЛЛАШ-БОАШ (справа) в своем дебютном сезоне, за два тура до окончания, стал победителем чемпионата-2014/15. Сможет ли Роберто МАНЧИНИ повторить достижение португальского специалиста?Методы Манчини: дорого, ярко и стильно. Как работает будущий тренер "Зенита"

Как ранее сообщал "СЭ", Манчини в последние недели являлся приоритетным кандидатом на этот пост. Переговоры шли активно – и вот-вот увенчаются успехом. Итальянский специалист уже в России: в понедельник, по нашим данным, он побывал в офисе "Газпрома" в Москве и пообщался с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Далее он отправится в Петербург, где будет подписан контракт c клубом.

По информации наших источников, ежегодные расходы на Манчини и его штаб (с ним всегда приезжает группа из 5 – 6 человек) составят около 7 – 7,5 миллиона евро, из которых порядка 5 миллионов – зарплата главного тренера. Договор планируется подписать по схеме "2+1". Любопытно, что аналогичный же контракт в мае прошлого года заключили и с Луческу.

С приходом Манчини "Зенит" ждут громкие трансферы. Приоритетные цели – центральный защитник и футболист в середину поля, однако могут быть усилены и другие позиции. В команде появятся новые звезды из Европы, ведется работа и на российском рынке. (Отдел футбола "СЭ")

"ЗЕНИТ"-2017/18
Главный тренер - Роберто МАНЧИНИ
Председатель правления/президент (сейчас – гендиректор) - Сергей ФУРСЕНКО
Председатель совета директоров - Александр ДЮКОВ
Спортивный директор - Константин САРСАНИЯ

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Газета № 7354, 30.05.2017
Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Леня-космос

Манчини, верим!!! Надо снова брать бронзовую калошу!!!

00:19

Генерал 123

kossross Не пойму Зенит. Какой дорогой он идет. ========= Дорогой дорогой. В смысле: ДорогОй дорОгой. ))

00:19

ненавижу_Мойшу_Каца

Ну вот: и Сарсанию вытащили из Атлантаса. Грядут громкие трансферы. Следуя системе чередования тренеров, следующим ГТ через год будет назначен Ангел Йорданеску...

00:17

kossross

Не пойму Зенит. Какой дорогой он идет. Постоянно берет тренеров иностранцев. Которые едут сюда ради денег. И ничего не привносят в клуб. Воспитанники уходят по разным клубам. Зато покупаются иностранцы. Пригласили бы Семака или Бердыева. Было бы больше толку.

00:14