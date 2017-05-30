Манчини подпишет контракт с "Зенитом" по схеме "2+1"

Как ранее сообщал "СЭ", Манчини в последние недели являлся приоритетным кандидатом на этот пост. Переговоры шли активно – и вот-вот увенчаются успехом. Итальянский специалист уже в России: в понедельник, по нашим данным, он побывал в офисе "Газпрома" в Москве и пообщался с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Далее он отправится в Петербург, где будет подписан контракт c клубом.
По информации наших источников, ежегодные расходы на Манчини и его штаб (с ним всегда приезжает группа из 5 – 6 человек) составят около 7 – 7,5 миллиона евро, из которых порядка 5 миллионов – зарплата главного тренера. Договор планируется подписать по схеме "2+1". Любопытно, что аналогичный же контракт в мае прошлого года заключили и с Луческу.
С приходом Манчини "Зенит" ждут громкие трансферы. Приоритетные цели – центральный защитник и футболист в середину поля, однако могут быть усилены и другие позиции. В команде появятся новые звезды из Европы, ведется работа и на российском рынке. (Отдел футбола "СЭ")
"ЗЕНИТ"-2017/18
Главный тренер - Роберто МАНЧИНИ
Председатель правления/президент (сейчас – гендиректор) - Сергей ФУРСЕНКО
Председатель совета директоров - Александр ДЮКОВ
Спортивный директор - Константин САРСАНИЯ
Опрос
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- Сергей Фурсенко
- Константин Сарсания
- Александр Дюков
- Мирча Луческу
- Алексей Миллер
Леня-космос
Манчини, верим!!! Надо снова брать бронзовую калошу!!!
00:19
Генерал 123
kossross Не пойму Зенит. Какой дорогой он идет. ========= Дорогой дорогой. В смысле: ДорогОй дорОгой. ))
00:19
ненавижу_Мойшу_Каца
Ну вот: и Сарсанию вытащили из Атлантаса. Грядут громкие трансферы. Следуя системе чередования тренеров, следующим ГТ через год будет назначен Ангел Йорданеску...
00:17
kossross
Не пойму Зенит. Какой дорогой он идет. Постоянно берет тренеров иностранцев. Которые едут сюда ради денег. И ничего не привносят в клуб. Воспитанники уходят по разным клубам. Зато покупаются иностранцы. Пригласили бы Семака или Бердыева. Было бы больше толку.
00:14