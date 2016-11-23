Агент: "Кто тот человек, который сказал, что Каррера против трансферов Селихова и Миранчука?"

Вадим Шпинев, представитель агентства, которое в курсе переговоров Александра Селихова со "Спартаком", прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Массимо Каррера не знал о приобретении вратаря "Амкара".
– Пусть найдется хоть тот человек, которому Каррера сказал, что не знает о трансфере Селихова. Откуда вообще появилась эта информация? Пусть найдется человек, который сказал, что Каррера против трансфера Миранчука? Хотелось бы взглянуть на него. Пусть повторит эти слова прилюдно, – сказал Шпинев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Ребров vs Селихов: кто лучше? //
Зачем Селихов "Спартаку"? И где был "Зенит"?
Exsorsist
Слюнявые брызги конкурентов, не более.
16:35
Разбанен досрочно
карьеру-то самого спросили???
16:32
Долой марионеток-макларенеток
Если звёзды зажигаются - это кому-нибудь нужно? Кому-то явно нужно пытаться внести разлад там, где ему не место.
16:32
Разбанен досрочно
ты у карьеры сам спроси.
16:21
spetrov
Особенности национальной охоты. "Где эта сволочь?" (с)
16:10