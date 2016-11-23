Агент: "Кто тот человек, который сказал, что Каррера против трансферов Селихова и Миранчука?"

Вадим Шпинев, представитель агентства, которое в курсе переговоров Александра Селихова со "Спартаком", прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Массимо Каррера не знал о приобретении вратаря "Амкара".

– Пусть найдется хоть тот человек, которому Каррера сказал, что не знает о трансфере Селихова. Откуда вообще появилась эта информация? Пусть найдется человек, который сказал, что Каррера против трансфера Миранчука? Хотелось бы взглянуть на него. Пусть повторит эти слова прилюдно, – сказал Шпинев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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