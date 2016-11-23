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Агент: "Кто тот человек, который сказал, что Каррера против трансферов Селихова и Миранчука?"

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Вадим Шпинев, представитель агентства, которое в курсе переговоров Александра Селихова со "Спартаком", прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Массимо Каррера не знал о приобретении вратаря "Амкара".

– Пусть найдется хоть тот человек, которому Каррера сказал, что не знает о трансфере Селихова. Откуда вообще появилась эта информация? Пусть найдется человек, который сказал, что Каррера против трансфера Миранчука? Хотелось бы взглянуть на него. Пусть повторит эти слова прилюдно, – сказал Шпинев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Ребров vs Селихов: кто лучше? //
Зачем Селихов "Спартаку"? И где был "Зенит"?

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Exsorsist

Слюнявые брызги конкурентов, не более.

16:35

Разбанен досрочно

карьеру-то самого спросили???

16:32

Долой марионеток-макларенеток

Если звёзды зажигаются - это кому-нибудь нужно? Кому-то явно нужно пытаться внести разлад там, где ему не место.

16:32

Разбанен досрочно

ты у карьеры сам спроси.

16:21

spetrov

Особенности национальной охоты. "Где эта сволочь?" (с)

16:10

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