Юный тренер из России стал чемпионом мира по "Футболу для дружбы"

12 июня в Москве на стадионе "Сапсан Арена" прошел чемпионат мира по "Футболу для дружбы" в рамках Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", официального партнера ФИФА и чемпионата мира по футболу. На поле встретились 32 международные Сборные Дружбы, состоящие из юных спортсменов 12-ти лет, мальчиков и девочек, в том числе с инвалидностью, из Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки, Австралии и Океании. Шестой сезон программы "Футбол для дружбы" ознаменовался небывалым расширением географии проекта: если год назад в финальных мероприятиях принимали участие представители 64 стран, то в этом году в Москве встретились Юные футболисты, Юные тренеры и Юные журналисты из 211 стран и регионов мира.

В этом году 32 футбольные Сборные дружбы были названы в честь редких и вымирающих видов животных с целью популяризации защиты дикой природы и увеличения интереса новых поколений к сохранению мировой фауны. Команды традиционно формировались по принципу дружбы – в составе каждой сборной играют спортсмены разных национальностей, разного пола и разных физических возможностей. Так, например, в команде Siberian Tiger встречаются участники из Буркина-Фасо, Восточного Тимора, Сирии, Йемена, Марокко и Иордании, а команда Imperial Woodpecker состоит из юных спортсменов из Германии, Белиза, Гватемалы, Канады, Никарагуа и Словакии.

Почетными гостями чемпионата мира по "Футболу для дружбы" стали звезды футбола, главы футбольных федераций, представители Российского футбольного союза, Паралимпийского комитета России, а также общественные деятели, в числе которых были Александр Кержаков, старший тренер юношеской сборной России, сирийский футболист Фирас Аль-Хатиб, а также Альсайяр Абдулрахман, Принц, футболист из Саудовской Аравии. Финал турнира комментировал Юный журналист из Сирии Язн Таха. В общей сложности финальные игры "Футбола для дружбы" посетили более 1 500 детей и их сопровождающих из разных стран, мероприятие освещали около 5 000 ведущих мировых СМИ.

В преддверии финального турнира юные участники "Футбола для дружбы" провели три дня в Международном лагере дружбы на территории Академии футбола "Спартак" им. Ф. Черенкова, где проходили спортивные тренировки, лекции и мастер-классы от знаменитых спортсменов, журналистов и представителей заповедников редких видов животных. 12 июня на "Сапсан Арене" прошли отборочные игры чемпионата "Футбола для дружбы", в финал вышли сборные Comodo Dragon и Chimpanzee. В первую команду входят ребята из Уэльса, Кении, Доминиканы, Гвинеи-Биссау, Филиппин и Бразилии, во вторую – из Доминики, Сен-Китс и Нэвиса, Малави, Колумбии, Бенина и ДРК.

Победу одержала сборная Chimpanzee, в состав которой вошли Камерун Грегори Филипп (Доминика), Джеронимо Родригес Уруэньо (Колумбия), Петер Пауло (Малави), Ямиру Уору (Бенин), Део Каленга Мвензе (ДРК) и Алекс О Нейл Джуниор Даниэль (Сен Киттс и Нэвис) и ее Юный тренер из России Владислав Поляков (г.Саранск).

По традиции все юные участники финальных мероприятий программы "Футбол для дружбы" посещают футбольный матч. В прошлом году ребята поддержали сборные Чили и Германии на финале Кубка конфедераций, который проходил на новом стадионе "Санкт-Петербург". В этом году Юные послы "Футбола для дружбы" посетят матч-открытие чемпионата мира по футболу, на котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии на стадионе "Лужники".

"Рад участвовать в финальных мероприятиях шестого сезона "Футбола для дружбы". Очень здорово, что дети со всего мира объединены таким проектом: это важно не только для спортивного развития, но и для развития личности. Приятно видеть, как молодые таланты вкладывают душу в любимое дело, удивительно, как всего за три дня лагеря дети успели стать друзьями и продемонстрировать настоящую командную игру", – сказал исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза Александр Алаев.

"Я уже не первый год поддерживаю программу ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы". Все юные спортсмены, принявшие сегодня участие в чемпионате – очень талантливые и перспективные ребята. Наблюдая за играми Сборных дружбы, я по-настоящему переживал за команды и должен сказать, что финал был блистательным. С удовольствием буду следить за дальнейшей карьерой юных спортсменов. Уверен, что каждый из участников программы сможет достичь выдающихся спортивных результатов", – поделился впечатлениями старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков.

"Я безумно рад, что в этом году приехал в Москву, чтобы принять участие в финале чемпионата международной программы "Футбол для дружбы"! Конечно, как любой футболист, я мечтаю о том, чтобы выступить со своей командой на чемпионате мира по футболу, забить решающий гол и стать известным, как Криштиану Роналду. Но я считаю, что чемпионат по "Футболу для дружбы" – это отличное начало! То, что в каждую Сборную Дружбы входят ребята из разных стран, делает задачу совместной, слаженной игры еще интереснее. Без "Футбола для дружбы" у меня бы никогда не появилось столько новых друзей со всего света!" – рассказал Юный Футболист Иавиолу Бутан (Вануату, 12 лет).

"Это была потрясающая игра! Я давно тренируюсь в школьном клубе La Dorada Caldas, но таких эмоций я не испытывал ни на одном из наших матчей. Действительно здорово, что в программе принимают участие ребята из самых разных стран! Здорово, что взрослые профессиональные спортсмены искренне нас поддерживают, переживают за команды. Я считаю, что у "Футбола для дружбы" есть прекрасная традиция – повязывать браслеты Дружбы, это не просто символический жест, это действительно начало большой дружбы между детьми и взрослыми, ведь для футбола и дружбы нет никаких границ", – сказал Юный футболист Джеронимо Родригес Уруэнья (Колумбия, 12 лет).