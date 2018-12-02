Владислав Радимов – о жеребьевке отборочного турнира Евро-2020: "Мы выше классом, чем Шотландия. Нужно выходить из группы"

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов в разговоре с корреспондентом "СЭ" оценил результаты сегодняшней жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 для нашей национальной команды.

Соперниками россиян по группе I стали Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Матчи пройдут с марта по ноябрь 2019 года, в финальный этап чемпионата Европы попадут сборные, которые займут первые два места в группе.

- Понятно, что Бельгия - явный фаворит, - сказал Радимов. - Но из первой корзины все команды сильные. На Евро выходят по двое лучших из каждой группы, поэтому жребий нормальный - учитывая, что из 3-й и 4-й корзины соперники достались более-менее. Думаю, мы выше классом, чем Шотландия. И вряд ли Кипр, Сан-Марино и Казахстан составят нам конкуренцию. Надо брать у них очки по-максимуму. В общем, нам по силам выйти на Евро. Было бы здорово сыграть в Санкт-Петербурге, ведь мы видели, как сборная выступала на чемпионате мира. (Евгений Белоусов)