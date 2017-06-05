Жирков обошел Карпина и догнал Льва Яшина по матчам за сборную

Товарищеский матч против Венгрии стал для полузащитника сборной России Юрия Жиркова 74-м в карьере. По этому показателю он обошел Валерия Карпина и догнал легендарного советского голкипера Льва Яшина. На 1 игру больше провел экс-капитан российской сборной Андрей Аршавин.

Жирков дебютировал в сборной России в 9 февраля 2005 года в матче против Италии. Из футболистов, принимающих участие в поединке с венграми, больше всех игр провел вратарь Игорь Акинфеев - сегодняшняя встреча стала для него 97-й. Рекорд по матчам за сборные СССР, СНГ и России принадлежит Сергею Игнашевичу (120).

Трансляция матча Венгрия - Россия