Юрий Газинский: "Минимальная задача на Кубке конфедераций - выход из группы"

Полузащитник сборной России Юрий Газинский считает, что футболисты своей игрой могут изменить мнение болельщиков о команде. Хавбек также добавил, что пока не чувствует себя основным игроком сборной.

– Я считаю, что минимальная задача для сборной на Кубке конфедераций – это выход из группы, а дальше уже будем двигаться от матча к матчу, – приводит ТАСС слова Газинского. – Болельщикам всегда нужен результат, я могу их понять, когда они излучают негатив после провалов. Это нормально, когда у них завышенные требования к сборной России. Когда ты являешься болельщиком, ты всегда будешь ждать от своей команды победы. У нас в сборной собраны качественные футболисты, все в наших руках и ногах, мы можем изменить мнение болельщиков о команде только своей игрой.

Конечно, между Кубком конфедераций и чемпионатом мира есть разница. Мировое первенство – это турнир лучших игроков планеты. Я бы не стал называть Кубок конфедераций репетицией перед чемпионатом мира. Это отдельный турнир, к которому нам надо хорошо подготовиться и постараться выиграть его.

На данный момент не могу сказать, что чувствую себя основным игроком сборной. Наверное, когда буду больше выходить на поле с первых минут, тогда такое чувство появится, но доверие тренерского штаба я чувствую, это приятно. Хотелось бы в дальнейшем своей игрой за клуб доказывать, что я могу пригодиться сборной. Сейчас не думаю о том, попаду ли в стартовый состав команды в ближайших матчах, для начала нужно хорошо показать себя на сборах и остаться в окончательной заявке.

Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

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