Вячеслав Чанов: "Воспринимаю Кубок конфедераций как этап подготовки к ЧМ-2018"

Тренер вратарей тульского "Арсенала" Вячеслав Чанов, побывавший на тренировке сборной России, считает новые технологии, применяемые в занятиях (в частности специальные темные очки с датчиками), полезными для голкиперов, передают корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Ярослав СУСОВ. Также он выразил мнение, что Кубок конфедераций-2017 стоит воспринимать как этап подготовки к ЧМ-2018.

- Приехал своих ребят повидать - Акинфеева, Габулова, - сказал Чанов. - Плюс мне интересно все новое. Задача была пообщаться с Гинтарасом Стауче. Про очки эти узнать поподробнее. Делал для себя пометки. Упражнения посмотрел.

- Сильно отличаются от ваших?

- Я бы не сказал. Во вратарском искусстве за последние 20 лет практически ничего не изменилось - об этом говорится даже в официальных пособиях УЕФА.

- Но очки появились...

- Это новые технологии, без которых никуда. Нельзя жить в старом мире.

- И на ваш взгляд, такие штуки реально помогают улучшить реакцию?

- Я считаю, да.

- Чего ждете от сборной на Кубке конфедераций?

- Мне кажется, команда становится на ноги. Другое дело, важнее подготовка именно к чемпионату мира. Я воспринимаю нынешний турнир именно как часть подготовки.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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