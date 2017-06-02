Врач сборной России объяснил, почему Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций

Врач сборной России Эдуард Безуглов объяснил причины, почему форвард Артем Дзюба пропустит Кубок конфедераций-2017. По словам специалиста, здоровье не позволяет нападающему "Зенита" сыграть на главном турнире лета.

– В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом у Артема Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале, – приводит официальный сайт РФС слова Безуглова. – Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру. В связи с этим тренерский штаб сборной России принял решение дать игроку возможность набрать кондиции в более щадящем режиме в расположении клуба.