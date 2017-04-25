Виталий Мутко: "Я большой поклонник Месси"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что является большим поклонником Лионеля Месси.

– Что вы думаете о ситуации со сборной Аргентины? Есть возможность, что она не приедет играть на ЧМ.

– Все должно решаться на футбольном поле. Все бывает. Сегодня не только Аргентина, Голландия, Уэльс находятся в критической зоне попадания на ЧМ. Я очень уважаю аргентинскую сборную. Как и миллионы людей, я большой поклонник Лионеля Месси. Этот человек, который сделал себя сам. Сожалею, что он получил дисквалификацию на матчи сборной. В последней игре с "Реалом" он был прекрасен. Наши болельщики хотели бы видеть Месси и сборную Аргентины в России. Парадокс: финалист прошлого ЧМ может не отобраться на следующий турнир. Там есть большие исполнители, новый тренер. Мы хотели бы, чтобы они приехали в Россию, и желаем им удачи. Но спорт есть спорт – мы сами только в последний момент смогли попасть во Францию на Euro. Когда мы презентовали ЧМ-2018 во время турнира в Бразилии, под окнами нашего отеля гуляли 10 тысяч поклонников сборной Аргентины и вместе с казачьим хором пели здравицы в честь своей команды. Хотелось бы, чтобы они приехали в Россию. (Сергей ЯРЕМЕНКО)