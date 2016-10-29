Виталий Мутко: "Есть проблемы с телевизионными правами на показ Кубка конфедераций и чемпионата мира"

Вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко подчеркнул, что Международная федерация футбола (ФИФА) установила серьезную цену на право показа матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018. По его словам, министерство не хочет тратить на это бюджетные деньги.

- ФИФА установила серьезную цену, - сказал Мутко в эфире передачи "Спортивный вопрос". - Сейчас мы пытаемся договориться. Сегодня рекламный рынок развивается не так бурно, есть проблемы.

О какой сумме идет речь? Если предыдущие турниры оценивались в районе 30-32 миллионов долларов, сейчас идет речь о сотне миллионов. Но рынок не настолько вырос. Ресурсы не хотят покупать телеправа себе в убыток. Нам бы не хотелось тратить на это бюджетные деньги, потому что это коммерческий вопрос.

Идет сближение, это заметно. ФИФА понимает, что страна-хозяйка должна показывать турнир внутри страны.