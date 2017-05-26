В России выдано около 100 тысяч паспортов болельщика к Кубку конфедераций-2017. Около 200 тысяч заявок находится на рассмотрении. Отмечается, что для чемпионата мира будут выдаваться отдельные паспорта.

Паспорта болельщика необходимо получить всем, кто собирается посетить матчи Кубка конфедераций. В нем на чипе содержится вся информация о человеке. Такие меры обусловлены, в том числе, антитеррористическими мерами. Иностранцам он дает право на безвизовый въезд в страну.

- Выдано около 100 тысяч паспортов болельщика, подано еще около 200 тысяч заявок, - цитирует "Р-Спорт" главу Минкомсвязи Николая Никифорова. - Логично проверить и знать все с точки зрения правоохранительной истории про каждого посетителя крупного спортивного или какого-то иного мероприятия. Сегодня с помощью современных цифровых технологий это совершенно реально. Это позволяет гораздо быстрее проводить физический контроль, потому что в принципе мы про этого человека уже все знаем. Модель рисков по нему построена.

Есть уже примеры отказов. Я не готов сказать сколько. Этот вопрос лучше задать правоохранительным органам, но факт, что такие отказы уже есть.

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