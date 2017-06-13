В продаже осталось менее тридцати процентов билетов на Кубок конфедераций

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что безопасность на Кубке конфедераций-2017 будет обеспечена на должном уровне. По его словам, в продаже на турнир осталось менее тридцати процентов билетов.

– Известно, сколько продано билетов на матчи Кубка конфедераций? – вопрос Сорокину.

– Точную цифру не назову. Билетная система находится в руках ФИФА. Могу только сказать, что в продаже еще есть билеты. Их менее тридцати процентов. Но для Кубка конфедераций это абсолютно нормально, потому что мы еще не знаем, кто выйдет в полуфинал, финал и кто сыграет за третье место. Здесь могут быть какие-то внезапные всплески в зависимости от того, какие сборные вырвутся вперед. Для этого турнира не свойственна сто процентная продажа билетов на все матчи без исключения. Конечно, огромной популярностью пользуются игры, в которых участвует сборная России. У нас не так много иностранных болельщиков, но для Кубка конфедераций это норма. На чемпионате мира мы ожидаем совсем другие цифры.

– Какие меры безопасности будут предприняты, чтобы обеспечить правопорядок?

– Исчерпывающие. У нас есть концепции безопасности, согласованная всеми ведомствами, силовыми структурами, и нет никаких сомнений, что безопасность будет обеспечена на должном уровне. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России //

Как попасть на матчи Кубка конфедераций - читайте здесь