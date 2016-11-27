20:30 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

В понедельник в редакции "СЭ"
Баптиста представит Кубок конфедераций

ЖУЛИУ БАПТИСТА с трофеем Кубка конфедераций FIFA. Фото REUTERS
ЖУЛИУ БАПТИСТА с трофеем Кубка конфедераций FIFA. Фото REUTERS
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В понедельник в редакции "СЭ" посол Кубка конфедераций FIFA Жулиу Баптиста представит трофей турнира.

Двукратный обладатель Кубка конфедераций FIFA в составе сборной Бразилии нападающий Жулиу Баптиста 28 ноября представит трофей победителей Кубка конфедераций в редакции "СЭ" и от лица FIFA определит обладателей двух билетов (предоставлены FIFA) на матчи "Турнира чемпионов".

Накануне этого визита "СЭ" на сайте и на своей странице в Facebook провел два конкурса, победителей которых в понедельник определят Баптиста и капитан сборной России Василий Березуцкий, который также будет участвовать в церемонии.

Фамилии обладателей билетов будут представлены на странице "СЭ" в Facebook и на сайте "СЭ" в 19.00 в понедельник.

Кубок конфедераций FIFA или "Турнир чемпионов" пройдет в России в 2017 году с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Свободная продажа билетов на матчи Кубка конфедераций стартует 1 декабря 2016 года на сайте FIFA.com/bilet.

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