Мутко назвал завышенной цену за телеправа чемпионата мира-2018

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко считает, что ФИФА назвала завышенную сумму за телеправа на трансляцию матчей чемпионата мира 2018 года, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что государственные российские телеканалы отказываются платить 120 миллионов долларов – цену, которую установила ФИФА за права на показ чемпионата мира.

– Наши коллеги из ФИФА почему-то считают, что раз чемпионат проходит в нашей стране, то государство должно заплатить, невзирая на названные суммы, – сказал Мутко. – Но у нас только один государственный канал – ВГТРК. Остальные – частные, включая Первый канал.

Суммы на права с последнего ЧМ подскочили на 200 процентов. Было 32 миллиона, потом стоимость выросла до 150 миллионов. Сейчас чуть упала – 120. К тому же Россия в особых условиях. Когда мы покупали права в Бразилии, доллар стоил 30 рублей, сейчас – под 60. Пока мы не вмешиваемся в процесс. Продавец и покупатель ведут торговлю.

ФИФА требует от российских телеканалов 120 миллионов долларов за телеправа на ЧМ-2018 //

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