18:53 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Александр Файфман: "Цена телеправ на ЧМ-2018 неадекватная и должна быть снижена"

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Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман заявил, что цена на права на телевизионные трансляции чемпионата мира 2018 года, ФИФА, является абсолютно неадекватной в условиях российских реалий и должна быть сильно снижена. Сегодня американское издание Bloomberg сообщило, что государственные российские телеканалы отказываются платить 120 миллионов долларов – цену, которую установила ФИФА за права на показ чемпионата мира.

– В условиях российских реалий цена абсолютно неадекватная, поэтому возможности ее заплатить у Российской Федерации нет, а удастся ли ее сбить или нет – сказать сейчас сложно, – цитирует "Р-Спорт" Файфмана. – Ровно по этой причине контракт до сих пор не подписан. Кубок конфедераций и чемпионат мира – это единый "кейс". Разницы нет никакой, сколько каналов делят эту сумму – количество игр одинаковое. Мое мнение – цена должна быть снижена сильно, остальное является предметом переговоров в рамках коммерческой тайны.

ФИФА требует от российских телеканалов 120 миллионов долларов за телеправа на ЧМ-2018

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170404/1118609763.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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US)46

Давай Файфман не жмись, найди средства. Походит по синагогам, общинам еврейским, думаю соберешь.

18:59

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ