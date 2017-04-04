Александр Файфман: "Цена телеправ на ЧМ-2018 неадекватная и должна быть снижена"

Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман заявил, что цена на права на телевизионные трансляции чемпионата мира 2018 года, ФИФА, является абсолютно неадекватной в условиях российских реалий и должна быть сильно снижена. Сегодня американское издание Bloomberg сообщило, что государственные российские телеканалы отказываются платить 120 миллионов долларов – цену, которую установила ФИФА за права на показ чемпионата мира.

– В условиях российских реалий цена абсолютно неадекватная, поэтому возможности ее заплатить у Российской Федерации нет, а удастся ли ее сбить или нет – сказать сейчас сложно, – цитирует "Р-Спорт" Файфмана. – Ровно по этой причине контракт до сих пор не подписан. Кубок конфедераций и чемпионат мира – это единый "кейс". Разницы нет никакой, сколько каналов делят эту сумму – количество игр одинаковое. Мое мнение – цена должна быть снижена сильно, остальное является предметом переговоров в рамках коммерческой тайны.

ФИФА требует от российских телеканалов 120 миллионов долларов за телеправа на ЧМ-2018