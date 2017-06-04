Станислав Черчесов: "Убежден, что у Акинфеева проблем не будет"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Венгрией отметил, что проблем со здоровьем у капитана команды Игоря Акинфеева не будет, передает из Будапешта спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

- У Акинфеева проблемы с пяткой. Он примет участие в матче с Венгрией?

- Игорь четыре дня подряд тренируется в хорошем режиме. Убежден, что у него проблем не будет.

Матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России