Станислав Черчесов: "Дзюба тренировался в зале, Акинфеева беспокоит пятка"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после тренировки национальной команды рассказал, почему в занятии не принимали участие нападающий Артем Дзюба и вратарь Игорь Акинфеев, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
- Дзюба не тренировался, Акинфеев появился на поле ближе к концу занятия. Почему?
- Они тренировались. Только в зале. С Дзюбой так и планировалось, а Акинфеева беспокоит пятка. Он последнее время только играл, но почти не тренировался. Возможно, на два-три дня он задержится в России - подлечится и прилетит к нам здоровым.
26 мая команда Станислава Черчесова отправится на тренировочный сбор в Австрию, после чего проведет два товарищеских матча – против команды Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).
Напомним, соперниками России на Кубке конфедераций-2017 будут Новая Зеландия (17 июня), Португалия (21 июня) и Мексика (24 июня).
shu111
Чья пятка беспокоит Игоря?
19:00
Slim Taller
Так пусть почешет.
18:50
Nika11
"Золотые орлы" начали подготовку к кубку конфидираций.
18:31
Fritz1983
"Пятка болит у ..."! (с) ;)))
18:26
shpasic
был у нас уже такой - с пяткой))
18:16