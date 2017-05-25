Станислав Черчесов: "Дзюба тренировался в зале, Акинфеева беспокоит пятка"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после тренировки национальной команды рассказал, почему в занятии не принимали участие нападающий Артем Дзюба и вратарь Игорь Акинфеев, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

- Дзюба не тренировался, Акинфеев появился на поле ближе к концу занятия. Почему?

- Они тренировались. Только в зале. С Дзюбой так и планировалось, а Акинфеева беспокоит пятка. Он последнее время только играл, но почти не тренировался. Возможно, на два-три дня он задержится в России - подлечится и прилетит к нам здоровым.

26 мая команда Станислава Черчесова отправится на тренировочный сбор в Австрию, после чего проведет два товарищеских матча – против команды Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Напомним, соперниками России на Кубке конфедераций-2017 будут Новая Зеландия (17 июня), Португалия (21 июня) и Мексика (24 июня).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России