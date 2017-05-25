СМИ: ФИФА признала нарушение прав человека при строительстве стадиона "Санкт-Петербург"

Президент ФИФА Джанни Инфантино признал факт нарушения прав человека при строительстве стадиона "Санкт-Петербург", утверждает The Guardian. Поводом для расследования стал материал норвежского журнала Josimar об условиях, в которых живут строители арены из Северной Кореи. После этого главы футбольных федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии направили в ФИФА соответствующий запрос.

В распоряжении британского издания оказался ответ Инфантино. В нем признается, что жители КНДР действительно работали при возведении стадиона.

"ФИФА знает об ужасных условиях, на которых жители Северной Кореи нанимаются на работу в различных странах. Специальная комиссия в ноябре нашла доказательства того, что они действительно работали в Санкт-Петербурге. После чего эта ситуация обсуждалась с генеральным подрядчиком. Также было выявлено несоблюдение норм, касающихся безопасности рабочих, и задержки в выплате зарплаты.

Учитывая большое количество проблем в случае со стадионом в Санкт-Петербурге по сравнению с другими аренами и несколько несчастных случаев со смертельным исходом, ФИФА и местный оргкомитет потребовали от генерального подрядчика немедленно принять необходимые меры", – говорится в документе.

Также подчеркивается, что комиссия продолжает следить за происходящим при строительстве стадиона.

Напомним, что арена "Санкт-Петербург" примет матчи Кубка конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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