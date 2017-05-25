Сборная России заселилась в отель, а вечером проведет тренировку на "Арене Химки"

Сборная России заселилась в отель "Шератон" в Шереметьево. Денис Глушаков приехал одним из первых, вслед за ним прибыл капитан национальной сборной Игорь Акинфеев. Сегодня в 16:30 состоится тренировка на "Арене Химки".
Напомним, что рамках подготовки к Кубку конфедераций сборная Росси встретится с Венгрией (5 июня) и Чили (9 июня).
На Кубке конфедераций россияне попали в одну группу с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.
Комбаров и Дзюба. Клубные цвета в сборной неактуальны. pic.twitter.com/dvowgIMjrq– Филипп Папенков (@PippoGranato) 25 мая 2017 г.
Локомотивцы приехали pic.twitter.com/nDqWnx9dMc– Филипп Папенков (@PippoGranato) 25 мая 2017 г.
Игроки сборной России продолжают съезжаться в шереметьевский "Шератон". Васин и Головин. pic.twitter.com/M2aJPRcoAa– Филипп Папенков (@PippoGranato) 25 мая 2017 г.
Сборная России @TeamRussia заселяется в отель. Денис Глушаков приехал одним из первых. Сегодня в 16:30 - тренировка на "Арене Химки" pic.twitter.com/9srMMPrM4b– Филипп Папенков (@PippoGranato) 25 мая 2017 г.