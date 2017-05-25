12:08 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Сборная России заселилась в отель, а вечером проведет тренировку на "Арене Химки"

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Сборная России заселилась в отель "Шератон" в Шереметьево. Денис Глушаков приехал одним из первых, вслед за ним прибыл капитан национальной сборной Игорь Акинфеев. Сегодня в 16:30 состоится тренировка на "Арене Химки".

Напомним, что рамках подготовки к Кубку конфедераций сборная Росси встретится с Венгрией (5 июня) и Чили (9 июня).

На Кубке конфедераций россияне попали в одну группу с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

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