Сборная России заселилась в отель, а вечером проведет тренировку на "Арене Химки"

Сборная России заселилась в отель "Шератон" в Шереметьево. Денис Глушаков приехал одним из первых, вслед за ним прибыл капитан национальной сборной Игорь Акинфеев. Сегодня в 16:30 состоится тренировка на "Арене Химки".

Напомним, что рамках подготовки к Кубку конфедераций сборная Росси встретится с Венгрией (5 июня) и Чили (9 июня).

На Кубке конфедераций россияне попали в одну группу с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.

Комбаров и Дзюба. Клубные цвета в сборной неактуальны. pic.twitter.com/dvowgIMjrq – Филипп Папенков (@PippoGranato) 25 мая 2017 г.

Игроки сборной России продолжают съезжаться в шереметьевский "Шератон". Васин и Головин. pic.twitter.com/M2aJPRcoAa – Филипп Папенков (@PippoGranato) 25 мая 2017 г.

Сборная России @TeamRussia заселяется в отель. Денис Глушаков приехал одним из первых. Сегодня в 16:30 - тренировка на "Арене Химки" pic.twitter.com/9srMMPrM4b – Филипп Папенков (@PippoGranato) 25 мая 2017 г.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России