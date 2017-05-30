Сборная России поздравила Головина с днем рождения

Во вторник утром национальная команда России начала очередную тренировку на сборе в Нойштифте, передает спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Все футболисты тренируются без ограничений, голкипер Владимир Габулов проводит первое занятие в общей группе. Перед занятием главный тренер сборной Станислав Черчесов собрал игроков в круг, чтобы поздравить с 21-летием полузащитника Александра Головина.
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Поздравляем полузащитника @TeamRussia Александра Головина с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов! pic.twitter.com/13HIJ3lkji– Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2017 г.