Сборная России поздравила Головина с днем рождения

Во вторник утром национальная команда России начала очередную тренировку на сборе в Нойштифте, передает спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Все футболисты тренируются без ограничений, голкипер Владимир Габулов проводит первое занятие в общей группе. Перед занятием главный тренер сборной Станислав Черчесов собрал игроков в круг, чтобы поздравить с 21-летием полузащитника Александра Головина.

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