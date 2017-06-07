Сборная России назвала состав на Кубок конфедераций-2017

Тренерский штаб сборной России определился с окончательным составом на Кубок конфедераций-2017.
Как и ожидалось, в заявку на турнир не попали: Александр БЕЛЕНОВ ("Уфа"); Роман НОЙШТЕДТЕР ("Фенербахче", Турция), Андрей СЕМЕНОВ ("Терек").
Состав сборной России на Кубок конфедераций-2017:
вратари Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), ГИЛЬЕРМЕ ("Локомотив"), Владимир ГАБУЛОВ ("Арсенал").
защитники Виктор ВАСИН (ЦСКА), Георгий ДЖИКИЯ ("Спартак"), Руслан КАМБОЛОВ ("Рубин"), Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), Илья КУТЕПОВ ("Спартак"), Роман ШИШКИН ("Краснодар");
полузащитники Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"), Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), Александр ЕРОХИН ("Ростов"), Юрий ЖИРКОВ ("Зенит"), Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак"), Алексей МИРАНЧУК ("Локомотив"), Александр САМЕДОВ ("Спартак"), Игорь СМОЛЬНИКОВ ("Зенит"), Дмитрий ТАРАСОВ ("Локомотив");
нападающие Александр БУХАРОВ ("Ростов"), Максим КАНУННИКОВ ("Рубин"), Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"), Федор СМОЛОВ ("Краснодар").
Напомним, что в расширенном "списке 30" значился вратарь Андрей Лунев ("Зенит"), который из-за травмы был заменен на Габулова. Кроме того из-за различных повреждений из первоначального списка были исключены защитник Мариу Фернандес, полузащитник Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), нападающий Артем Дзюба ("Зенит") и хавбек Роман Зобнин ("Спартак").
Если кто-то из окончательного "списка 23" получит травму, то до первого матча можно будет произвести одну замену, в том числе пригласить игрока не из "списка 30".
9 июня россияне в рамках подготовки к Кубку конфедераций проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
- Рубин
- Терек
- Ростов
- Александр Бухаров (футбол)
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Артем Дзюба
- Дмитрий Комбаров
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Владимир Габулов
- Виктор Васин
- Денис Глушаков
- Федор Кудряшов
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
- Маринату Гильерме
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Максим Канунников
- Сборная России (футбол)
- Александр Беленов
- Спартак (футбол)
- Фенербахче (Футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Роман Шишкин
- Краснодар
- Юрий Жирков
- Руслан Камболов
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Федор Смолов
- Арсенал Тл
- Сборная Чили (футбол)
- Уфа
- Дмитрий Полоз
- Юрий Газинский
- Роман Нойштедтер
- Мариу Фернандес
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Андрей Семенов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Роман Зобнин
- Александр Головин (футбол)
- Андрей Лунев
- Георгий Джикия