19:30 7 июня | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Сборная России назвала состав на Кубок конфедераций-2017

Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Тренерский штаб сборной России определился с окончательным составом на Кубок конфедераций-2017

Как и ожидалось, в заявку на турнир не попали вратарь Александр Беленов ("Уфа") и защитники Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция) и Андрей Семенов ("Терек").

Состав сборной России на Кубок конфедераций-2017, как сообщает сайт РФС, следующий (позиции игроков - по оригиналу):

вратари 1. Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), 12. Владимир ГАБУЛОВ ("Арсенал"), 16. ГИЛЬЕРМЕ ("Локомотив");

защитники 3. Роман ШИШКИН ("Краснодар"), 5. Виктор ВАСИН (ЦСКА), 6. Георгий ДЖИКИЯ ("Спартак"), 10. Руслан КАМБОЛОВ ("Рубин"), 13. Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), 14. Илья КУТЕПОВ ("Спартак");

полузащитники 2. Игорь СМОЛЬНИКОВ ("Зенит"), 4. Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), 8. Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"), 15. Алексей МИРАНЧУК ("Локомотив"), 17. Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), 18. Юрий ЖИРКОВ ("Зенит"), 19. Александр САМЕДОВ ("Спартак"), 21. Александр ЕРОХИН ("Ростов"), 22. Дмитрий ТАРАСОВ ("Локомотив"), 23. Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак");

нападающие 7. Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"), 9. Федор СМОЛОВ ("Краснодар"), 11. Александр БУХАРОВ ("Ростов"), 20. Максим КАНУННИКОВ ("Рубин").

Напомним, что в расширенном "списке 30" значился вратарь Андрей Лунев ("Зенит"), который из-за травмы был заменен на Габулова. Кроме того из-за различных повреждений из первоначального списка были исключены защитник Мариу Фернандес, полузащитник Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), нападающий Артем Дзюба ("Зенит") и хавбек Роман Зобнин ("Спартак").

Если кто-то из окончательного "списка 23" получит травму, то до первого матча можно будет произвести одну замену, в том числе пригласить игрока не из "списка 30".

9 июня россияне в рамках подготовки к Кубку конфедераций проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России 

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Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/86674.html

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (21)
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ю.п

никода не приму. что 10 у запасного

07:45

Гол еще гол

Народ, чего так в штыки, в основном, восприняли. От этого ничего не изменится, давайте подождем итогов турнира, послушаем ответственных за дело людей, вот тогда можно все и высказать. Есть назначенный тренер, ему карты в руки, он несет ответственность, ему видней, он рискует своим авторитетом. Есть человек который назначил и руководит нашим футболом. Всякое может быть, немного осталось, давайте потерпим, надо набирать пара, чтобы потом выпустить, то ли за славу, то ли за позор. В самом деле, не в обиду, давайте будем немного сдержанными. чтобы потом, в случае успеха, не жалеть за поспешные выводы и лишние слова.

22:08 7 июня

Luchezarny

Только не говорите что больше некому помочь сборной кроме этих игроков уровня РПЛ ............КАРРРАУЛ

21:06 7 июня

Pablo_75

Да всё понятно по сути. Тот состав, который играл с Венгрией - он и есть основной (с учётом потери Зобнина).

21:02 7 июня

Монте-Кристо(Мститель) .

yspesh4 .............. Кокорина развратила система, что создалась в 2007 году. Когда Госкорпорация пришла в российский футбол. Когда один дурик велел вложить в футбол большие деньги под девизом "Хлеба и зрелищ" быдлу, чтоб не мешали воровать. Вот эти деньги и развратили Кокорина. Пять миллионов евро в год для эрефчанина выше порога сумасшествия.

20:51 7 июня

Dymanomashina

Slim Taller Самая смешная сборная за всю историю советского и российского футбола. 20:47----------------------------------Самая смешная вчера Мальте дома проиграла.

20:51 7 июня

Slim Taller

Самая смешная сборная за всю историю советского и российского футбола.

20:47 7 июня

yspesh4

Монте-Кристо(Мститель) . А что среди этого сброда Смолов делает ? 20:18 /// Он говорит - Коко, друг моей юности динамовской прекрасной, где ты? Не с кем, не с кем уже...

20:29 7 июня

Dymanomashina

После вчерашнего результата сборной Украины, как же нелепо звучат все эти нападки и нытье про сборную России. Ниче, через пару недель будете громко вопить о том, что все куплено.....

20:24 7 июня

Монте-Кристо(Мститель) .

"Легенда" Лиги чемпионов в воротах сборной Эрефии ?! Ха-ха. ЛОЛ !!! Осенью ждем новых рекордов Конифея в книге рекордов Гиннесса.

20:23 7 июня

Монте-Кристо(Мститель) .

"Легенда" Лиги чемпионов в воротах сборной Эрефии ?! Ха-ха. ЛОЛ !!!

20:19 7 июня

Монте-Кристо(Мститель) .

А что среди этого сброда Смолов делает ?

20:18 7 июня

coxo

короче,в сборной есть только нападение вратарская линия полный отстой в защите и полузащите по одному игроку своей игрой показали,что достойны выступать за сборную остальные-балласт

20:17 7 июня

V0VaN

игроками уровня сборной можно назвать акинфеева и смолова. остальные - говно на палке.

20:08 7 июня

РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ

Козырная фраза статьи -- КАК И ОЖИДАЛОСЬ..... Ладно, с отправкой заявки в УЕФА, но для ""УНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ"" зачем было тянуть ""кота за рога"" до седьмого ???

20:02 7 июня

Спринт

В сборной страны такие слабые игроки как Кутепов, Шишкин, Комбаров, Комболов. Уровень такой команды не высок, даже если эти игроки ни разу не выйдут на поле в официальных матчах.

19:57 7 июня

Спринт

В сборной страны такие слабые игроки как Кутепов, Шишкин, Комбаров, Комболов. Уровень такой команды не высок, даже если эти игроки ни разу не выйдут на поле в официальном матче.

19:55 7 июня

Kortvv

Что с защитой????? Других нет??? Если в защите будут играть пожарник Васин, молодой Кутепов и Шишкин, то тут никакой Акинфеев не спасет

19:54 7 июня

МачоМэн

шишки не краснодар же а локомотив

19:40 7 июня

Millwall82

Габулов? Вместо Лунева и Беленова? Или Митрюшкина с Ребровым.....мда все ясно с этим усатым. Цену землякам набивает.

19:40 7 июня

баламошка

Где Валера?

19:37 7 июня