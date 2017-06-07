Сборная России назвала состав на Кубок конфедераций-2017

Тренерский штаб сборной России определился с окончательным составом на Кубок конфедераций-2017.
Как и ожидалось, в заявку на турнир не попали вратарь Александр Беленов ("Уфа") и защитники Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция) и Андрей Семенов ("Терек").
Состав сборной России на Кубок конфедераций-2017, как сообщает сайт РФС, следующий (позиции игроков - по оригиналу):
вратари 1. Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), 12. Владимир ГАБУЛОВ ("Арсенал"), 16. ГИЛЬЕРМЕ ("Локомотив");
защитники 3. Роман ШИШКИН ("Краснодар"), 5. Виктор ВАСИН (ЦСКА), 6. Георгий ДЖИКИЯ ("Спартак"), 10. Руслан КАМБОЛОВ ("Рубин"), 13. Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), 14. Илья КУТЕПОВ ("Спартак");
полузащитники 2. Игорь СМОЛЬНИКОВ ("Зенит"), 4. Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), 8. Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"), 15. Алексей МИРАНЧУК ("Локомотив"), 17. Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), 18. Юрий ЖИРКОВ ("Зенит"), 19. Александр САМЕДОВ ("Спартак"), 21. Александр ЕРОХИН ("Ростов"), 22. Дмитрий ТАРАСОВ ("Локомотив"), 23. Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак");
нападающие 7. Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"), 9. Федор СМОЛОВ ("Краснодар"), 11. Александр БУХАРОВ ("Ростов"), 20. Максим КАНУННИКОВ ("Рубин").
Напомним, что в расширенном "списке 30" значился вратарь Андрей Лунев ("Зенит"), который из-за травмы был заменен на Габулова. Кроме того из-за различных повреждений из первоначального списка были исключены защитник Мариу Фернандес, полузащитник Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), нападающий Артем Дзюба ("Зенит") и хавбек Роман Зобнин ("Спартак").
Если кто-то из окончательного "списка 23" получит травму, то до первого матча можно будет произвести одну замену, в том числе пригласить игрока не из "списка 30".
9 июня россияне в рамках подготовки к Кубку конфедераций проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
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Дополнительная информация
- Рубин
- Терек
- Ростов
- Александр Бухаров (футбол)
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Артем Дзюба
- Дмитрий Комбаров
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Владимир Габулов
- Виктор Васин
- Денис Глушаков
- Федор Кудряшов
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
- Маринату Гильерме
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Максим Канунников
- Сборная России (футбол)
- Александр Беленов
- Спартак (футбол)
- Фенербахче (Футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Роман Шишкин
- Краснодар
- Юрий Жирков
- Руслан Камболов
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Федор Смолов
- Арсенал Тл
- Сборная Чили (футбол)
- Уфа
- Дмитрий Полоз
- Юрий Газинский
- Роман Нойштедтер
- Мариу Фернандес
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Андрей Семенов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Роман Зобнин
- Александр Головин (футбол)
- Андрей Лунев
- Георгий Джикия
ю.п
никода не приму. что 10 у запасного
07:45
Гол еще гол
Народ, чего так в штыки, в основном, восприняли. От этого ничего не изменится, давайте подождем итогов турнира, послушаем ответственных за дело людей, вот тогда можно все и высказать. Есть назначенный тренер, ему карты в руки, он несет ответственность, ему видней, он рискует своим авторитетом. Есть человек который назначил и руководит нашим футболом. Всякое может быть, немного осталось, давайте потерпим, надо набирать пара, чтобы потом выпустить, то ли за славу, то ли за позор. В самом деле, не в обиду, давайте будем немного сдержанными. чтобы потом, в случае успеха, не жалеть за поспешные выводы и лишние слова.
22:08 7 июня
Luchezarny
Только не говорите что больше некому помочь сборной кроме этих игроков уровня РПЛ ............КАРРРАУЛ
21:06 7 июня
Pablo_75
Да всё понятно по сути. Тот состав, который играл с Венгрией - он и есть основной (с учётом потери Зобнина).
21:02 7 июня
Монте-Кристо(Мститель) .
yspesh4 .............. Кокорина развратила система, что создалась в 2007 году. Когда Госкорпорация пришла в российский футбол. Когда один дурик велел вложить в футбол большие деньги под девизом "Хлеба и зрелищ" быдлу, чтоб не мешали воровать. Вот эти деньги и развратили Кокорина. Пять миллионов евро в год для эрефчанина выше порога сумасшествия.
20:51 7 июня
Dymanomashina
Slim Taller Самая смешная сборная за всю историю советского и российского футбола. 20:47----------------------------------Самая смешная вчера Мальте дома проиграла.
20:51 7 июня
Slim Taller
Самая смешная сборная за всю историю советского и российского футбола.
20:47 7 июня
yspesh4
Монте-Кристо(Мститель) . А что среди этого сброда Смолов делает ? 20:18 /// Он говорит - Коко, друг моей юности динамовской прекрасной, где ты? Не с кем, не с кем уже...
20:29 7 июня
Dymanomashina
После вчерашнего результата сборной Украины, как же нелепо звучат все эти нападки и нытье про сборную России. Ниче, через пару недель будете громко вопить о том, что все куплено.....
20:24 7 июня
Монте-Кристо(Мститель) .
"Легенда" Лиги чемпионов в воротах сборной Эрефии ?! Ха-ха. ЛОЛ !!! Осенью ждем новых рекордов Конифея в книге рекордов Гиннесса.
20:23 7 июня
Монте-Кристо(Мститель) .
"Легенда" Лиги чемпионов в воротах сборной Эрефии ?! Ха-ха. ЛОЛ !!!
20:19 7 июня
Монте-Кристо(Мститель) .
А что среди этого сброда Смолов делает ?
20:18 7 июня
coxo
короче,в сборной есть только нападение вратарская линия полный отстой в защите и полузащите по одному игроку своей игрой показали,что достойны выступать за сборную остальные-балласт
20:17 7 июня
V0VaN
игроками уровня сборной можно назвать акинфеева и смолова. остальные - говно на палке.
20:08 7 июня
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ
Козырная фраза статьи -- КАК И ОЖИДАЛОСЬ..... Ладно, с отправкой заявки в УЕФА, но для ""УНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ"" зачем было тянуть ""кота за рога"" до седьмого ???
20:02 7 июня
Спринт
В сборной страны такие слабые игроки как Кутепов, Шишкин, Комбаров, Комболов. Уровень такой команды не высок, даже если эти игроки ни разу не выйдут на поле в официальных матчах.
19:57 7 июня
Спринт
В сборной страны такие слабые игроки как Кутепов, Шишкин, Комбаров, Комболов. Уровень такой команды не высок, даже если эти игроки ни разу не выйдут на поле в официальном матче.
19:55 7 июня
Kortvv
Что с защитой????? Других нет??? Если в защите будут играть пожарник Васин, молодой Кутепов и Шишкин, то тут никакой Акинфеев не спасет
19:54 7 июня
МачоМэн
шишки не краснодар же а локомотив
19:40 7 июня
Millwall82
Габулов? Вместо Лунева и Беленова? Или Митрюшкина с Ребровым.....мда все ясно с этим усатым. Цену землякам набивает.
19:40 7 июня
баламошка
Где Валера?
19:37 7 июня