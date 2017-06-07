Сборная России назвала состав на Кубок конфедераций-2017

Тренерский штаб сборной России определился с окончательным составом на Кубок конфедераций-2017.

Как и ожидалось, в заявку на турнир не попали вратарь Александр Беленов ("Уфа") и защитники Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция) и Андрей Семенов ("Терек").

Состав сборной России на Кубок конфедераций-2017, как сообщает сайт РФС, следующий (позиции игроков - по оригиналу):

вратари 1. Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), 12. Владимир ГАБУЛОВ ("Арсенал"), 16. ГИЛЬЕРМЕ ("Локомотив");

защитники 3. Роман ШИШКИН ("Краснодар"), 5. Виктор ВАСИН (ЦСКА), 6. Георгий ДЖИКИЯ ("Спартак"), 10. Руслан КАМБОЛОВ ("Рубин"), 13. Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), 14. Илья КУТЕПОВ ("Спартак");

полузащитники 2. Игорь СМОЛЬНИКОВ ("Зенит"), 4. Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), 8. Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"), 15. Алексей МИРАНЧУК ("Локомотив"), 17. Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), 18. Юрий ЖИРКОВ ("Зенит"), 19. Александр САМЕДОВ ("Спартак"), 21. Александр ЕРОХИН ("Ростов"), 22. Дмитрий ТАРАСОВ ("Локомотив"), 23. Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак");

нападающие 7. Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"), 9. Федор СМОЛОВ ("Краснодар"), 11. Александр БУХАРОВ ("Ростов"), 20. Максим КАНУННИКОВ ("Рубин").

Напомним, что в расширенном "списке 30" значился вратарь Андрей Лунев ("Зенит"), который из-за травмы был заменен на Габулова. Кроме того из-за различных повреждений из первоначального списка были исключены защитник Мариу Фернандес, полузащитник Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), нападающий Артем Дзюба ("Зенит") и хавбек Роман Зобнин ("Спартак").

Если кто-то из окончательного "списка 23" получит травму, то до первого матча можно будет произвести одну замену, в том числе пригласить игрока не из "списка 30".

9 июня россияне в рамках подготовки к Кубку конфедераций проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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