Россия, Германия, Чили и Португалия - в одной корзине при жеребьевке Кубка конфедераций-2017

На заседании Организационного комитета, которое прошло в Казани, утверждена процедура официальной жеребьевки Кубка конфедераций, информирует пресс-служба ФИФА. Также был утвержден регламент турнира, который вступает в силу незамедлительно, при условии одобрения Советом организации 10 января 2017 года.

Сборная России как представитель страны-организатора и три сборных с наивысшим мировым рейтингом ФИФА - Германия, Чили и Португалия - попали в первую корзину. Остальные четыре команды (Мексика, Австралия, Новая Зеландия и представитель Африки, который станет известен в феврале) оказались во второй корзине. В ходе жеребьевки команды будут поочередно отправляться в одну из групп.

Напомним, церемония, на которой определится состав групп и расписание матчей "Турнира чемпионов", состоится в субботу. Ее проведут заместитель генерального секретаря ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Им будут помогать пятикратный чемпион России Сергей Семак и двукратная чемпионка Олимпийских игр Елена Исинбаева.

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