Внимание, конкурс!

"СЭ" проводит розыгрыш билета на Кубок конфедераций FIFA, который состоится в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Билет победителю будет предоставлен со стороны FIFA.

Пройди ТЕСТ на знание турнира и получи шанс посетить один из матчей.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выполнить несколько условий:

1. Быть подписчиком официальной страницы "СЭ" в социальной сети Facebook.

2. Сделать репост записи.

Конкурс продлится до 15.00 (мск) 25 ноября.

Среди всех участников посол Кубка конфедераций FIFA 28 ноября выберет победителя путем "слепого" жребия. Имя победителя будет объявлено на странице "СЭ" в социальной сети Facebook.

Чтобы пройти тест, перейдите по ссылке