Роман Бабаев: "ЦСКА мог заранее предупредить сборную о вероятности операции Мариу Фернандеса. Но мы не хотели никого пугать"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" сообщил, почему Мариу Фернандес не смог прибыть в сборную России для подготовки к Кубку конфедераций. По словам руководителя, клуб ждал окончательного вердикта врачей.

– Он нас удивил. Мариу сказал: "Не могу не поехать в сборную!" Для него это дело чести и принципа. Он уже тренировался с национальной командой, общался с коллективом. Мариу переживал сейчас больше всех и даже предложил, что еще один сезон может провести без операции. Но мы понимали: это авантюра. Наверное, со своей стороны клуб мог заранее предупредить сборную о вероятности операции Мариу. Но мы не хотели никого заранее пугать. Посчитали, это будет выглядеть еще более странным. Ждали окончательного вердикта врача. И получили то, что получили. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Романа Бабаева