18:10 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Перед Кубком конфедераций может состояться турнир ветеранов

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Турнир с участием ветеранов футбола может пройти в России перед стартом Кубка конфедераций-2017, сообщает ТАСС со ссылкой на генменеджера "Кубка легенд" Тамерлана Куриева. Кубок легенд-2017 пройдет в Москве 18-19 февраля.

- Перед Кубком конфедераций мы планируем провести турнир восьми команд, который будет называться "Битва континентов", - рассказал Куриев. - Мы планируем, что в турнире сыграют команды России, Португалии, Германии, Бразилии, Аргентины, Чили, а также сборные Европы и Южной Америки.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4029293

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