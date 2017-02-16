Перед Кубком конфедераций может состояться турнир ветеранов

Турнир с участием ветеранов футбола может пройти в России перед стартом Кубка конфедераций-2017, сообщает ТАСС со ссылкой на генменеджера "Кубка легенд" Тамерлана Куриева. Кубок легенд-2017 пройдет в Москве 18-19 февраля.

- Перед Кубком конфедераций мы планируем провести турнир восьми команд, который будет называться "Битва континентов", - рассказал Куриев. - Мы планируем, что в турнире сыграют команды России, Португалии, Германии, Бразилии, Аргентины, Чили, а также сборные Европы и Южной Америки.