Нойштедтер присоединился к сборной

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер прибыл в расположение сборной России, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что клуб отпустит футболиста в сборную 28 мая после матча чемпионата Турции с "Трабзонспором". Игра состоялась в субботу, Нойштедтер на поле не вышел.
Роман Нойштедтер прибыл в расположение @TeamRussia ! pic.twitter.com/ZuCAwRZtIT– Сборная России (@TeamRussia) 28 мая 2017 г.
vesmast2012
супер игрок, играет (на лавке) за великий турецкий клуб. Он , со своим опытом, поможет нашей сборной отполировать лавки на Распил Арене.
15:11
shpasic
зачем вызывали, зачем давали отсрочку...
15:07