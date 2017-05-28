15:03 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Нойштедтер присоединился к сборной

Роман НОЙШТЕДТЕР. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Роман НОЙШТЕДТЕР. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер прибыл в расположение сборной России, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что клуб отпустит футболиста в сборную 28 мая после матча чемпионата Турции с "Трабзонспором". Игра состоялась в субботу, Нойштедтер на поле не вышел.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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vesmast2012

супер игрок, играет (на лавке) за великий турецкий клуб. Он , со своим опытом, поможет нашей сборной отполировать лавки на Распил Арене.

15:11

shpasic

зачем вызывали, зачем давали отсрочку...

15:07