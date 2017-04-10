Мутко надеется, что Карасев все-таки сможет работать на Кубке конфедераций

Президент РФС Виталий Мутко после совещания с судьями, которое состоялось в Доме футбола, выразил надежду на то, что российский арбитр Сергей Карасев сможет работать на Кубке конфедераций, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России – в Москве ("Открытие Арена"), Санкт-Петербурге ("Крестовский"), Сочи ("Фишт) и Казани ("Казань Арена").

– Вячеслав Колосков сказал, что Непомнящий и Игнатьев – кандидаты на пост спортивного директора РФС. Это правда? – вопрос Мутко.

– Мы сейчас приняли стратегию, завершим ее и отправим на утверждение в минспорта. И только потом будем менять структуру РФС. Ближайший исполком состоится в мае.

– Сергей Карасев не будет работать на Кубке конфедераций...

– Я с ним поговорил на эту тему. Просто у ФИФА такой подход: все топовые арбитры едут судить чемпионат мира среди юношей. ФИФА хочет пропустить их через все турниры на пути к ЧМ-2018. И я поддерживаю Карасева. Нужно ехать туда, куда его отправляют. Но он, кстати, успеет вернуться в Россию, и, может, каким-то образом будет работать на Кубке конфедераций.

Карасев не будет работать на Кубке конфедераций в качестве главного судьи