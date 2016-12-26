"Метрострой": "Строительные работы на стадионе на Крестовском закончены"

Глава службы по связям с общественностью компании "Метрострой", являющейся генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове, Екатерина Гигиняк сообщила, что строительные работы завершены. Она отметила, что акт приема-передачи объекта будет подписаны сегодня.
"В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня", – написала Гигиняк в твиттере.
В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня.– Екатерина Гигиняк (@giginyak) 26 December 2016
shpasic
чтобы начать реконструкцию, нужно сначала ещё демонтировать!
13:46
mrazotka
Предлагаю 26 декабря сделать праздничным. и назвать его "Днём Российского правосудия"
13:33
Exsorsist
papadimas )))) начинаем следующий этап, реконструкция...===============Ага, причем с фундамента.
12:14
papadimas
)))) начинаем следующий этап, реконструкция...
12:03