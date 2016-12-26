"Метрострой": "Строительные работы на стадионе на Крестовском закончены"

Глава службы по связям с общественностью компании "Метрострой", являющейся генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове, Екатерина Гигиняк сообщила, что строительные работы завершены. Она отметила, что акт приема-передачи объекта будет подписаны сегодня.

"В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня", – написала Гигиняк в твиттере.

В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня. – Екатерина Гигиняк (@giginyak) 26 December 2016

Санкт-Петербург: построили! //

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