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"Метрострой": "Строительные работы на стадионе на Крестовском закончены"

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Глава службы по связям с общественностью компании "Метрострой", являющейся генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове, Екатерина Гигиняк сообщила, что строительные работы завершены. Она отметила, что акт приема-передачи объекта будет подписаны сегодня.

"В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня", – написала Гигиняк в твиттере.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

чтобы начать реконструкцию, нужно сначала ещё демонтировать!

13:46

mrazotka

Предлагаю 26 декабря сделать праздничным. и назвать его "Днём Российского правосудия"

13:33

Exsorsist

papadimas )))) начинаем следующий этап, реконструкция...===============Ага, причем с фундамента.

12:14

papadimas

)))) начинаем следующий этап, реконструкция...

12:03

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