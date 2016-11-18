Лепс и другие звезды примут участие в жеребьевке Кубка конфедераций-2017

Известный исполнитель Григорий Лепс станет участником жеребьевки Кубка конфедераций-2017. Как сообщает официальный сайт ФИФА, в рамках мероприятия пройдет красочное шоу, участниками которого станут знаменитые артисты и спортсмены. Сама жеребьевка состоится 26 ноября в Казани.
– Я с детства люблю футбол, поэтому вдвойне приятно, что меня пригласили принять участие в шоу, которое предваряет Кубок конфедераций, – отметил Лепс, родившийся в Сочи, где также пройдут матчи турнира. – Болею, естественно, за сборную России, и даже не представлял, что матчи столь высокого уровня пройдут в моем родном городе.
Ранее уже были объявлены имена знаменитостей, которые также примут участие в жеребьевке. Ведущими шоу станут Яна Чурикова и Андрей Малахов, бразилец Жулиу Баптиста, дважды побеждавший в Кубке конфедераций, вынесет на сцену главный трофей турнира, а Елена Исинбаева и Сергей Семак помогут определить судьбу восьми его участников.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/confederationscup/news/y=2016/m=11/news=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82-%D1%
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Он же грузин. Где попсовый патриотизм?
12:44