Константин Сарсания: "Надо четко понять, что произошло с Артемом Дзюбой"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания прокомментировал факт отсутствия форварда питерцев Артема Дзюбы в заявке сборной на Кубке конфедераций-2017. Ранее на официальном сайте РФС появилось заявление самого футболиста, в котором тот говорит о проблемах со здоровьем. Врач сборной страны Эдуард Безуглов заявил, что "функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки".

– Пока сложно что-то комментировать, потому что о ситуации только узнал, – говорит Сарсания. – Деталей не знаю.

– Есть ли у Артема проблемы с коленом?

– Эти вопросы – в компетенции медицинского штаба, который сейчас будет сформирован, с небольшими изменениями, в команде. Мы должны четко понять, что произошло с игроком.

– Нужна ли операция?

– Это компетенция медицинского штаба. С Артемом пока не говорил.

– Большие ли перемены будут в медштабе?

– Без конкретики. Когда сформируем – тогда будет объявление. Кандидатов необходимо утвердить. В прошлом году не все устраивало. Хотелось бы понять лучше, почему так долго не играет Виктор Файзулин и что с Артемом Дзюбой.

– Верна ли информация о том, что клуб ведет переговоры по Федору Смолову?

– Нет, мы пока не вели переговоры. Будем ли вести – не готов сказать. (Сергей ЕГОРОВ)

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