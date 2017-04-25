Колин Смит: "У ФИФА были вопросы насчет поля на арене "Санкт-Петербург"

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит оценил готовность России к Кубку конфедераций. Он добавил, что есть некоторые вопросы по поводу состояния газона на стадионе "Санкт-Петербург".

– Оцените готовность России к Кубку конфедераций?

– Мы движемся в правильном направлении. Осталось 52 дня. Сейчас концентрируем внимание на тестовых матчах. У нас есть новые стадионы – "Санкт-Петербург" и "Сочи". Они до этого не использовались для футбольных нужд. Казань и "Спартак" уже не раз принимал матчи. Там мы работаем с временной инфраструктурой. В Петербурге только что прошел первый тестовый матч. Протестирована инфраструктура – все прошло хорошо. На некоторые аспекты обратили внимание. Были вопросы насчет поля – оно недавно вышло из спячки. Надеемся в ближайшее время оно войдет в необходимую форму. Есть вопрос по зоне концессий и другим зонам, но для нового стадиона это нормальная ситуация. Сделали важный шаг в подготовке. Команда ФИФА приедет в Россию в начале июня и вместе с оргкомитетом и властями мы финализируем все аспекты. Кубок конфедераций важен для подготовки к ЧМ. Работаем, чтобы он прошел успешно и в замечательной атмосфере. (Сергей ЯРЕМЕНКО)