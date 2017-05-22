Хуго Брос: "Камеруну не нужно строить грандиозных планов на Кубок конфедераций-2017"

Главный тренер сборной Камеруна Хуго Брос заявил, что его команде нужно постараться выйти из группы на Кубке конфедераций-2017. Специалист отметил, что хочет узнать, на что действительно способны его игроки.

– Мы оказались в компании из семи лучших сборных мира, здесь собраны чемпионы континентов, так что это турнир очень высокого уровня, – цитирует официальный сайт ФИФА Броса. – Именно поэтому на старте нам не следует строить грандиозных планов, нужно просто попытаться пройти в следующий раунд, а это будет совсем непросто.

Мы попали в группу с чемпионами мира Германией и чемпионами Южной Америки сборной Чили, да и Австралию не стоит сбрасывать со счетов, так что поживем – увидим. Для меня этот турнир – это своеобразный экзамен, который покажет, являемся ли мы командой топ-уровня, и чего на самом деле стоит звание чемпионов Африки. Это может очень пригодиться нам в будущем. Конечно, хотел поехать в Россию в следующем году. Именно поэтому этот турнир имеет для меня такое значение, ведь через год в России мы можем опять сыграть с этими командами. Мы хотим узнать, чего мы на самом деле стоим, и на какой уровень сумела выйти команда.

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