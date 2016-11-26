Хуан Карлос Осорио: "Россия – динамичная команда, которая быстро выходит из защиты"

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио после жеребьевки Кубка конфедераций, которая прошла в Казани, оценил соперников по группе. Сборная Мексики сыграет с Россией, Португалией и Новой Зеландией.

– В нашей группе три сборных, которые проповедуют разные стили игры. Португалия – это очень техничная команда со звездами Роналду, Нани, – приводит издание Record слова Осорио. – Новая Зеландия играет прямолинейно, но жестко. Использует длинные забросы. Россия – очень динамичная команда, которая быстро выходит из защиты, также у нее будет поддержка трибун.