21:23 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Хуан Карлос Осорио: "Россия – динамичная команда, которая быстро выходит из защиты"

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Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио после жеребьевки Кубка конфедераций, которая прошла в Казани, оценил соперников по группе. Сборная Мексики сыграет с Россией, Португалией и Новой Зеландией.

– В нашей группе три сборных, которые проповедуют разные стили игры. Португалия – это очень техничная команда со звездами Роналду, Нани, – приводит издание Record слова Осорио. – Новая Зеландия играет прямолинейно, но жестко. Использует длинные забросы. Россия – очень динамичная команда, которая быстро выходит из защиты, также у нее будет поддержка трибун.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Так нам давно не врали. С последнего выступления Мутко, наверное. Т.е. минут 30-40.

21:45

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