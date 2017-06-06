Георгий Джикия: "Что от меня хотели венгерские болельщики? Автограф, наверное, взять"

Защитник сборной России Георгий Джикия после победы над Венгрией (3:0) в контрольном матче с юмором оценил инцидент, когда во время встречи в него полетели посторонние предметы. Напомним, это случилось после того, как Джикия получил повреждение. Игрок смог вернуться в игру, но спустя минуту был заменен. По его словам, сейчас с ним все в порядке, передает из Будапешта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Пока непонятно, но вроде все со мной нормально. Что касается игры, 3:0, всех с победой. Что от меня хотели венгерские болельщики? Автограф, наверное, взять, – отметил Джикия. – В меня ничего не попало, все нормально. Всем спасибо, кто помог дебютировать. Идем дальше.