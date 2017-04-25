ФИФА до Кубка конфедераций подпишет соглашения с новыми спонсорами

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура сообщила, что организация подпишет соглашения с новыми спонсорами до Кубка конфедераций. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

- После того как мы преодолели кризис в ФИФА, нам было необходимо восстановить имидж организации и показать миру серьезность наших намерений относительно реформ, - приводит ТАСС слова Самуры. - Нам потребовалось какое-то время, чтобы вернуть доверие.

Две недели назад я была в Китае, чтобы подписать новое соглашение с компанией Hisense. Сейчас мы ведем переговоры о привлечении новых международных партнеров. Конкретизировать я пока не могу, но можно сказать, что до Кубка конфедераций у ФИФА появятся новые спонсоры.