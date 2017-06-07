Дмитрий Радченко: "Зобнина в сборной может заменить Газинский"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко в интервью "СЭ" отметил, что полузащитника Романа Зобнина после травмы способен заменить Юрий Газинский. Хавбек "Спартака" получил повреждение крестообразных связок в товарищеском матче против Венгрии (3:0) и пропустит 4,5-5 месяцев.

– Кто может его заменить?

– Пожалуй, Газинский. Да, в обойме еще Тарасов, но он слишком уж заточен на разрушение.

– В Венгрии вместо Зобнина выпустили Ерохина.

– Черчесов регулярно его вызывает, доверяет. Хотя не все матчи за сборную Ерохину удались. Сейчас выглядел нормально, провел встречу на своем уровне. Разве что впереди хотелось бы от него побольше активности. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Дмитрия Радченко//

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