Десайи посетит открытие парка Кубка конфедераций в Москве

Чемпион мира и Европы, экс-капитан сборной Франции Марсель Десайи примет участие в церемонии открытия парка Кубка конфедераций-2017 в Москве, сообщает пресс-служба оргкомитета "Россия-2018". Он будет почетным гостем парка 29 и 30 апреля, когда он будет работать на территории "Музеона".

Посетителей парка ждут конкурсы, аттракционы, мультимедийные викторины. Гости смогут сфотографироваться с талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой, узнать, как можно приобрести билеты на матчи турнира, а также сфотографироваться с главным трофеем Кубка конфедераций.

6-7 мая парк посетит Сочи, 13-14 мая - Казань, а 20-21 мая - Санкт-Петербург. Вход в парк будет свободным.