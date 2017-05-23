Денис Глушаков: "У сборной России нет своего Роналду или Месси"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков выразил мнение, что команда на Кубке конфедераций-2017 может добиться успеха только за счет командной игры. На турнире россияне сыграют в группе с Новой Зеландией (17 июня), Португалией (21 июня) и Мексикой (24 июня).

- В контрольных играх сборная не слишком убедила, - цитирует официальный сайт ФИФА Глушакова. – Но всему есть объяснение. По сути, за последний год команда ни разу не сыграла в оптимальном составе. Кто-то не мог выйти на поле из-за травмы, кто-то не успевал восстановиться. Из-за этого тренеру приходилось постоянно менять сочетания - все вразнобой.

Наша команда – это сплав молодых ребят с горячей кровью и футболистов поопытнее, тоже не очень старых. В ближайшем будущем у нас должна получиться хорошая, боевая команда, но в данный момент мы все же переживаем этап перестройки. У нас нет своего Криштиану или Месси, поэтому результата мы добьемся только в том случае, если покажем слаженную командую игру и сумасшедшую самоотдачу.

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